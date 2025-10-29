ಬುಧವಾರ, 29 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewsworld news
ADVERTISEMENT

ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಆಧಾರ ರಹಿತ ವರದಿ: ಸಂಸದ ಸೈಕಿಯಾ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ

ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್‌ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಭಾರತದ ನಿಲುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಸದ ಸೈಕಿಯಾ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 29 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 13:57 IST
Last Updated : 29 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 13:57 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
IndiaTerror Attackhuman rights

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT