ಖೈಬರ್ ಪಖ್ತುಂಖ್ವಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕ್‌ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿ: 30 ಮಂದಿ ಸಾವು

<p><strong>ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್(ಪಾಕಿಸ್ತಾನ):</strong> ಇಲ್ಲಿನ ಖೈಬರ್ ಪಖ್ತುಂಖ್ವಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಾಯುಪಡೆ ನಡೆಸಿದ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು, ಮಹಿಳೆಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಕನಿಷ್ಠ 30 ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ಬಗ್ಗೆ 'ಎನ್ಡಿಟಿವಿ' ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಸೋಮವಾರ ಮುಂಜಾನೆ 2ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ತಿರಾಹ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಾತ್ರೆ ದಾರಾ ಗ್ರಾಮದ ಮೇಲೆ 8 ಎಲ್ಎಸ್ -6 ಬಾಂಬ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಪೋಟಿಸಿದ್ದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಭಾರಿ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. </p>.<p>ಮೃತರೆಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಿನ ನಾಗರಿಕರು. ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ.</p>.ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಖೈಬರ್ ಪಖ್ತುಂಖ್ವಾದಲ್ಲಿ ಹಿಂಸಾಚಾರ: ಮೃತರ ಸಂಖ್ಯೆ 124ಕ್ಕೆ.