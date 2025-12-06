ಯುದ್ಧದ ಕಾರ್ಮೋಡ: ಪಾಕ್‌–ಅಫ್ಗಾನ್‌ ನಡುವೆ ಗುಂಡಿನ ಚಕಮಕಿ; ಹಲವರಿಗೆ ಗಾಯ

<p><strong>ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್:</strong> ಪಾಕ್–ಅಫ್ಗಾನ್ ಸೇನೆಗಳ ನಡುವೆ ಮತ್ತೆ ಭಾರಿ ಗುಂಡಿನ ಚಕಮಕಿ ನಡೆದಿದ್ದು ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ.</p><p>ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಉಭಯ ದೇಶಗಳು ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದವು. ನಂತರ ಕದನ ವಿರಾಮ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ಸೇನೆಗಳು ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಗುಂಡಿನ ಚಕಮಕಿ ನಡೆಸಿವೆ.</p><p>ಛಮನ್ ಗಡಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಗುಂಡಿನ ಚಕಮಕಿ ನಡೆದಿದ್ದು ‘ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಯಾರು ಮೃತಪಟ್ಟಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಡಾನ್ ದಿನಪತ್ರಿಕೆ ಶನಿವಾರ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.</p><p>‘ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದ ದಾಳಿ–ಪ್ರತಿದಾಳಿ ತಡರಾತ್ರಿಯವರೆಗೂ ಮುಂದುವರಿದಿತ್ತು’ ಎಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>‘ಬದಾನಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಗಾನ್ ಸೇನೆಯೆ ಮೋರ್ಟರ್ ಶೆಲ್ಗಳ ಮೂಲಕ ದಾಳಿ ಆರಂಭಿಸಿತ್ತು’ ಎಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ‘ಪಾಕಿಸ್ತಾನವೆ ಸ್ಪಿನ್ ಬೋಲ್ಡಾಕ್ ಗಡಿಭಾಗದಿಂದ ಮೊದಲು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ’ ಎಂದು ಅಫ್ಗಾನ್ ತಾಲಿಬಾನ್ ವಕ್ತಾರರು ಪ್ರತ್ಯಾರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>