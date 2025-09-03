ಪಾಕಿಸ್ತಾನ | ಅರೆಸೇನಾ ಪಡೆಯ ಕಚೇರಿ ಮೇಲೆ ಆತ್ಮಾಹುತಿ ದಾಳಿ ಯತ್ನ: 5 ಉಗ್ರರ ಹತ್ಯೆ

<p><strong>ಪೇಶಾವರ:</strong> ಖೈಬರ್ ಪಖ್ತುಂಖ್ವಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಅರೆಸೇನಾ ಪಡೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ ಮೇಲೆ ಮಂಗಳವಾರ ಉಗ್ರರ ದಾಳಿ ಯತ್ನವನ್ನು ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಿದ್ದು, ಈ ವೇಳೆ ಆರು ಸೈನಿಕರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಐವರು ಉಗ್ರರು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸೇನೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.</p>.ಪಾಕಿಸ್ತಾನ | ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆ: ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿ 17 ಮಂದಿ ಸಾವು .<p>ಬನ್ನೂ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ನಿಷೇಧಿತ ತೆಹ್ರಿಕ್–ಎ–ತಾಲಿಬಾನ್ ಸಂಘಟನೆ ಈ ದಾಳಿ ಯತ್ನ ನಡೆಸಿದೆ. ಫೆಡರಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಬುಲರಿಯ (ಎಫ್ಸಿ) ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯ ಆವರಣ ಗೋಡೆಗೆ ಸ್ಫೋಟಕ ತುಂಬಿದ ವಾಹನ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p><p>ಈ ಆತ್ಮಾಹುತಿ ದಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಆವರಣ ಗೋಡೆಯ ಪಾರ್ಶ್ವ ಕುಸಿದಿದ್ದು, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ನಾಗರಿಕರ ಆಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಮೂವರು ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ. ಉಗ್ರರ ದಾಳಿ ಯತ್ನಕ್ಕೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ವಿಫಲಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.</p>.ಪಾಕಿಸ್ತಾನ | ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆ: ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿ 17 ಮಂದಿ ಸಾವು .<p>ಉಗ್ರರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಕರಾರುವಕ್ಕಾದ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಐವರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲಾಗಿದೆ. ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ 6 ಯೋಧರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೃತಪಟ್ಟವರಲ್ಲಿ ಎಫ್ಸಿ ಹಾಗೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೇನಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೂ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.</p><p>ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಖೈಬರ್ ಪಖ್ತುಂಖ್ವಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಬನ್ನೂ, ಪೇಶಾವರ, ಕಾರಕ್, ಲಕ್ಕಿ ಮರ್ವತ್ ಹಾಗೂ ಬಜೌರ್ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಜಾರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ದಾಳಿಗಳು ನಡೆದಿವೆ.</p>.ಕಾಶ್ಮೀರ ವಿಚಾರವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲು ಸಿದ್ಧ: ಪಾಕಿಸ್ತಾನ.<p>ಉಗ್ರರ ದಾಳಿ ಯತ್ನಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರು, ಸೇನೆ ಹಾಗೂ ಎಫ್ಸಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದು, ಒಂದು ಗಂಟೆಯಲ್ಲೇ ಐವರು ಉಗ್ರರನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಜನರಲ್ ಝುಲ್ಪಿಕರ್ ಹಮೀದ್ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.ಭಾರತ – ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ: ನಾಲ್ವರ ಬಂಧನ.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>