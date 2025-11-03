ಸೋಮವಾರ, 3 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಅಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲ ಭೂಕಂಪ: 20 ಸಾವು, 300ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮಂದಿಗೆ ಗಾಯ

ಏಜೆನ್ಸೀಸ್
Published : 3 ನವೆಂಬರ್ 2025, 9:41 IST
Last Updated : 3 ನವೆಂಬರ್ 2025, 9:41 IST
