<p><strong>ಮಾಸ್ಕೊ:</strong> ರಷ್ಯಾ ಹಾಗೂ ಉಕ್ರೇನ್ ಸಂಘರ್ಷದ ಶಮನಕ್ಕೆ ಜಾಗತಿಕ ನಾಯಕರು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸಲು ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಿರುವ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲೇ, ಪೂರ್ವ ಉಕ್ರೇನ್ನ ಡೊನೆಟ್ಸ್ಕ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ರೆಡ್ನಿಯೆ ಹಾಗೂ ಕ್ಲೆಬೆನ್–ಬೈಕ್ ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ರಷ್ಯಾ ಪಡೆಗಳು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿವೆ.</p>.<p>ಕ್ಲೆಬೆನ್–ಬೈಕ್ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ, ರಷ್ಯಾ ಪಡೆಗಳು ಕೋಸ್ಟಿಯಾಂಟಿನಿವ್ಕಾ ಸನಿಹಕ್ಕೆ ಹೋದಂತಾಗಿದೆ. ಈ ಪಟ್ಟಣವು ಉಕ್ರೇನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಸರಕು ಸಾಗಣೆಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿದೆ.</p>