ಮಂಗಳವಾರ, 3 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homenewsworld news
ADVERTISEMENT

ತೈಲ ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿಲ್ಲ: ರಷ್ಯಾ

ಏಜೆನ್ಸೀಸ್
Published : 3 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 13:17 IST
Last Updated : 3 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 13:17 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಸುಂಕ ಇಳಿಕೆ & ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ: ಸದ್ದೇ ಇಲ್ಲದೆ ಟ್ರಂಪ್ ಬಳಿ ಕೆಲಸ ಸಾಧಿಸಿದ ಮೋದಿ
ಸುಂಕ ಇಳಿಕೆ & ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ: ಸದ್ದೇ ಇಲ್ಲದೆ ಟ್ರಂಪ್ ಬಳಿ ಕೆಲಸ ಸಾಧಿಸಿದ ಮೋದಿ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ವಿಶ್ವಶಾಂತಿಗೆ ಟ್ರಂಪ್ ನಾಯಕತ್ವ ಅಗತ್ಯ: ಸುಂಕ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮೋದಿ ಧನ್ಯವಾದ
ವಿಶ್ವಶಾಂತಿಗೆ ಟ್ರಂಪ್ ನಾಯಕತ್ವ ಅಗತ್ಯ: ಸುಂಕ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮೋದಿ ಧನ್ಯವಾದ
IndiaNarendra ModiRussiaUSVladimir PutinDonald TrumpTrade agreement

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT