ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಬೃಹತ್‌ ದಾಳಿ: 3 ಸಾವು, ಹಲವರಿಗೆ ಗಾಯ

<p><strong>ಕೀವ್</strong>: ಉಕ್ರೇನ್ ಮೇಲೆ ರಷ್ಯಾವು ಶನಿವಾರ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಡ್ರೋನ್ ಮತ್ತು ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಮೂವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವು ಮಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಕೀವ್, ಸುಮಿ, ಹಾರ್ಕೀವ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಂಬತ್ತು ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ತಿಗಳು ಶತ್ರುಗಳ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದವು. ಸ್ಪೋಟಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ಡಿನಿಪ್ರೊ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸಿವೆ' ಎಂದು ಉಕ್ರೇನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೊಲೊಡಿಮಿರ್ ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಡಿನಿಪ್ರೊ ನಗರದ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ 26 ಮಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೀವ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ಭಾರಿ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ರಷ್ಯಾ 619 ಡ್ರೋನ್ ಮತ್ತು ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳ ಮೂಲಕ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 552 ಡ್ರೋನ್ ಮತ್ತು 31 ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಉಕ್ರೇನ್ ವಾಯುಪಡೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಮುಂದಿನ ವಾರ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರತಾ ಖಾತರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆ ಇದೆ ಎಂದು ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><strong>ಈಸ್ಟೋನಿಯಾದ ವೈಮಾನಿ ಕಗಡಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿಲ್ಲ</strong></p><p>ರಷ್ಯಾದ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳು ಅನುಮತಿ ರಹಿತವಾಗಿ ವೈಮಾನಿಕ ಗಡಿಯೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ 12 ನಿಮಿಷ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಿವೆ ಎಂದು ಈಸ್ಟೋನಿಯಾ ಮಾಡಿರುವ ಆರೋಪವನ್ನು ರಷ್ಯಾ ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ. 'ರಷ್ಯಾವು ಲಜ್ಜೆಗೆಟ್ಟ ವರ್ತನೆ ತೋರಿದೆ' ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದ ಈಸ್ಟೋನಿಯಾದ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ದಾಖಲಿಸಲು ರಷ್ಯಾದ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಮನ್ಸ್ ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದ ರಷ್ಯಾ 'ಈಸ್ಟೋನಿಯಾ ವೈಮಾನಿಕ ಗಡಿಯಿಂದ ಮೂರು ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.</p>