ಶನಿವಾರ, 20 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewsworld news
ADVERTISEMENT

ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಬೃಹತ್‌ ದಾಳಿ: 3 ಸಾವು, ಹಲವರಿಗೆ ಗಾಯ

ಉಕ್ರೇನ್‌ನ 9 ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ನುಗ್ಗಿದ ಡ್ರೋನ್‌, ಕ್ಷಿಪಣಿ
ಎಪಿ
Published : 20 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 15:45 IST
Last Updated : 20 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 15:45 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ರಷ್ಯಾದ ದಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಕೀವ್‌ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಲವು ವಾಹನಗಳು ಬೆಂಕಿಗಾಹುತಿಯಾಗಿವೆ– ಎಎಫ್‌ಪಿ ಚಿತ್ರ
ರಷ್ಯಾದ ದಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಕೀವ್‌ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಲವು ವಾಹನಗಳು ಬೆಂಕಿಗಾಹುತಿಯಾಗಿವೆ– ಎಎಫ್‌ಪಿ ಚಿತ್ರ
Russia

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT