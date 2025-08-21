Russia Ukraine War: ಉಕ್ರೇನ್‌ ಮೇಲೆ ರಷ್ಯಾ ಭಾರಿ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿ

<p><strong>ಕೀವ್:</strong> ರಷ್ಯಾ ಪಡೆಗಳು 574 ಡ್ರೋನ್ ಹಾಗೂ 40 ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಉಕ್ರೇನ್ ಮೇಲೆ ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ ಭಾರಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ರಷ್ಯಾ ನಡೆಸಿದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿ ಇದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಉಕ್ರೇನ್ ವಾಯುಪಡೆ ಗುರುವಾರ ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p>ಉಕ್ರೇನ್ನ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಉಕ್ರೇನ್ಗೆ ಪಶ್ಚಿಮದ ಮಿತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಒದಗಿಸಿದ್ದ ಸೇನಾ ನೆರವು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು, ಕನಿಷ್ಠ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೃತಪಟ್ಟು ಇತರ 15 ಮಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ದಾಳಿಯನ್ನು ಉಕ್ರೇನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೊಲೊಡಿಮಿರ್ ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಡ್ರೋನ್ಗಳ ಬಳಕೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇದು ಈ ವರ್ಷ ನಡೆದಿರುವ ಮೂರನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿಯಾಗಿದೆ. ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇದು 8ನೇ ದೊಡ್ಡ ದಾಳಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಡ್ರೋನ್ ತಯಾರಿಕಾ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು, ಸಂಗ್ರಹಾಗಾರಗಳು, ಕ್ಷಿಪಣಿ ಉಡ್ಡಯನ ನೆಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ಯೋಧರು ಸೇರುವ ಜಾಗಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ರಷ್ಯಾ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಅಮೆರಿಕದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಘಟಕವೊಂದರ ಮೇಲೂ ರಷ್ಯಾ ಪಡೆಗಳು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿವೆ.</p>.<div><blockquote>ರಷ್ಯಾ ಪಡೆಗಳು ಉಕ್ರೇನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಅಮೆರಿಕದ ಉದ್ಯಮಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿವೆ. ಶಾಂತಿ ನೆಲಸವುದನ್ನು ರಷ್ಯಾ ಬಯಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಇದರಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.</blockquote><span class="attribution">-ಆ್ಯಂಡಿ ಹಂಡರ್, ಉಕ್ರೇನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಅಮೆರಿಕ ವಾಣಿಜ್ಯೋದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ</span></div>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>