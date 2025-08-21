ಗುರುವಾರ, 21 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
Russia Ukraine War: ಉಕ್ರೇನ್‌ ಮೇಲೆ ರಷ್ಯಾ ಭಾರಿ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 21 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 16:08 IST
Last Updated : 21 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 16:08 IST
ರಷ್ಯಾ ಪಡೆಗಳು ಉಕ್ರೇನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಅಮೆರಿಕದ ಉದ್ಯಮಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿವೆ. ಶಾಂತಿ  ನೆಲಸವುದನ್ನು ರಷ್ಯಾ ಬಯಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಇದರಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.
-ಆ್ಯಂಡಿ ಹಂಡರ್, ಉಕ್ರೇನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಅಮೆರಿಕ ವಾಣಿಜ್ಯೋದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
