ಶನಿವಾರ, 15 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಕೀವ್‌ ಮೇಲೆ ರಷ್ಯಾ ದಾಳಿ: 6 ಮಂದಿ ಸಾವು

ಗರ್ಭಿಣಿ ಸೇರಿದಂತೆ 35 ಮಂದಿಗೆ ಗಾಯ; 430 ಡ್ರೋನ್‌, 18 ಕ್ಷಿಪಣಿ ಬಳಕೆ
ಏಜೆನ್ಸೀಸ್
Published : 15 ನವೆಂಬರ್ 2025, 14:51 IST
Last Updated : 15 ನವೆಂಬರ್ 2025, 14:51 IST
Russia Ukraine Conflict

