ಭಾಷಣ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಸಾರ: ಟ್ರಂಪ್‌ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದ ಬಿಬಿಸಿ

ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರವನ್ನು ಮರುಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆ ಇಲ್ಲ: ಸಮೀರ್‌ ಶಾ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 14 ನವೆಂಬರ್ 2025, 14:56 IST
Last Updated : 14 ನವೆಂಬರ್ 2025, 14:56 IST
