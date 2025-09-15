ಸಿಖ್‌ ಯುವತಿ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣ: ಬ್ರಿಟನ್‌ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಶಂಕಿತನ ಸೆರೆ

<p><strong>ಲಂಡನ್:</strong> ಜನಾಂಗೀಯ ದ್ವೇಷಕ್ಕಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಿಖ್ ಯುವತಿಯ ಮೇಲೆ ನಡೆದಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿರುವ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬ್ರಿಟನ್ ಪೊಲೀಸರು ಶಂಕಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ (30) ಒಬ್ಬನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಶಂಕಿತನನ್ನು ಭಾನುವಾರವೇ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ತನಿಖೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಆತನನ್ನು ಪೊಲೀಸರ ವಶದಲ್ಲೇ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಸಂತ್ರಸ್ತ ಯುವತಿಯ ಸಮುದಾಯವು ತನಿಖೆಗೆ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದೂ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p class="title">ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ವೆಸ್ಟ್ ಮಿಡ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಓಲ್ಡ್ಬರಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಮಂಗಳವಾರ ಸಿಖ್ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ನಡೆದಿತ್ತು. ಈ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p class="title">ಅತ್ಯಾಚಾರ ಎಸಗಿರುವ ಆರೋಪಿಗಳು ಸಂತ್ರಸ್ತೆಗೆ ‘ನೀನು ಈ ನೆಲದವಳಲ್ಲ’ ಎಂದು ಜನಾಂಗೀಯ ನಿಂದನೆಯನ್ನೂ ಮಾಡಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿತ್ತು. ಜನಾಂಗೀಯ ದ್ವೇಷದಿಂದಲೇ ಈ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಎಸಗಿದ್ದಾರೆಂಬ ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಪೊಲೀಸರು, ಆರೋಪಿಗಳಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿಯೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>