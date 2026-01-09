ರಷ್ಯಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಅಮೆರಿಕ ನಿರ್ಧಾರ

<p><strong>ಮಾಸ್ಕೊ</strong>: ಅಮೆರಿಕ ತಾನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ತೈಲ ಟ್ಯಾಂಕರ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ರಷ್ಯಾ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ ಎಂದು ರಷ್ಯಾ ಶುಕ್ರವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ. </p>.<p>ರಷ್ಯಾದ ಧ್ವಜ ಹೊಂದಿದ್ದ ಮರಿನೆರಾ ಟ್ಯಾಂಕರ್(ಬೆಲ್ಲಾ–1) ಅನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳು ಉತ್ತರ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕಾದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದವು. ಅದರಲ್ಲಿ 17 ಉಕ್ರೇನ್ ನಾಗರಿಕರು, ಜಾರ್ಜಿಯಾದ 6 ಮಂದಿ, ಮೂವರು ಭಾರತೀಯರು ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ರಷ್ಯಾ ಪ್ರಜೆಗಳು ಇದ್ದರು.</p>.<p>‘ನಮ್ಮ ಮನವಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ರಷ್ಯಾದ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ’ ಎಂದು ರಷ್ಯಾ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯದ ವಕ್ತಾರರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಟ್ಯಾಂಕರ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವುದಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಹೇಳಿತ್ತು. ರಷ್ಯಾ ಅದನ್ನು ಖಂಡಿಸಿತ್ತು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>