ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾಕ್ಕೆ ಎಫ್‌–35 ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ ಮಾರಾಟ: ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್

<p><strong>ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್:</strong> ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾಕ್ಕೆ ಎಫ್–35 ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಇದರಿಂದ ಚೀನಾಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗಲಿದೆ ಎನ್ನುವ ಕಳವಳಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದರೂ, ಸೌದಿ ದೊರೆ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಭೇಟಿ ಮುನ್ನಾದಿನ ಈ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಸುಮಾರು ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಸೌದಿ ದೊರೆ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಅಮೆರಿಕದ ಎಫ್–35 ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಒಪ್ಪಂದ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕದ ಮಿಲಿಟರಿ ರಕ್ಷಣೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳ ಕುರಿತು ಸೌದಿ ದೊರೆ ಮತ್ತು ಟ್ರಂಪ್ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.</p><p>ಸೌದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವ ಚೀನಾ, ಅಮೆರಿಕದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕದಿಯಬಹುದು ಅಥವಾ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವರ್ಗಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎನ್ನುವ ಆತಂಕವನ್ನು ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.</p>