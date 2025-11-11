ಅಮೆರಿಕ: ಸರ್ಕಾರ ಕಾರ್ಯಾರಂಭಿಸಲು ಸೆನೆಟ್‌ ಸಮ್ಮತಿ

<p><strong>ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್</strong>: ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿರುವ ಅಮೆರಿಕ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸುವ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಸೋಮವಾರ ಸೆನೆಟ್ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಮೂಲಕ ಅಮೆರಿಕದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ದಿನ (46 ದಿನ) ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಪಕ್ಷದ ಕೆಲ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷದೊಳಗಿನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯದ ನಡುವೆಯೂ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಸದಸ್ಯರ ಜೊತೆಗೆ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಮ್ಮತಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಡೆದಿದೆ.</p>.<p>ಸೆನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕಾರಗೊಂಡಿರುವ ಮಸೂದೆಯು ಜಾರಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದರೆ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕಾರಗೊಂಡು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅಂಕಿತ ಬೀಳಬೇಕು. ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯರು ಮತಚಲಾವಣೆಗಾಗಿ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಇನ್ನೂ ಕೆಲ ದಿನ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅಧಿಕೃತ ಸೂಚನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಬುಧವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬಳಿಕ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಬಹುದು.</p>.<p>ಮಸೂದೆಗೆ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್, ‘ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸುತ್ತೇವೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>