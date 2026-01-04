ಭಾನುವಾರ, 4 ಜನವರಿ 2026
ವೆನಿಜುವೆಲಾ ಮೇಲೆ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ; ‘ಯುದ್ದಕ್ಕೆ ಸಮನಾದ ಕೃತ್ಯ'ಎಂದ ಮಮ್ದಾನಿ

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 4 ಜನವರಿ 2026, 3:19 IST
Last Updated : 4 ಜನವರಿ 2026, 3:19 IST
ಸೆರೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಡೂರೊ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್‌ಗೆ; ಮೊದಲ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಟ್ರಂಪ್
ಅಮೆರಿಕ ‘ಸೆರೆ’ಯಲ್ಲಿ ವೆನಿಜುವೆಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ: ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮುದಾಯ ಖಂಡನೆ
New YorkUSAVenezuelaVenezuela crisisvenezuvella presidentZohran Mamdani

