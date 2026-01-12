ಸೋಮವಾರ, 12 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homenewsworld news
ADVERTISEMENT

ನಾನೇ ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ಹಂಗಾಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂದ ಟ್ರಂಪ್!

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 12 ಜನವರಿ 2026, 4:22 IST
Last Updated : 12 ಜನವರಿ 2026, 4:22 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಟ್ರಂಪ್‌ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ವೆನೆಜುವೆಲಾ ತೈಲ ಮಾರಾಟಕ್ಕಾಗಿ: ವರದಿ
ಟ್ರಂಪ್‌ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ವೆನೆಜುವೆಲಾ ತೈಲ ಮಾರಾಟಕ್ಕಾಗಿ: ವರದಿ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಗ್ರೀನ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ to ಕ್ಯೂಬಾ: ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಆಯ್ತು, ಟ್ರಂಪ್ ಕಣ್ಣು ಇನ್ಯಾರ ಮೇಲೆ?
ಗ್ರೀನ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ to ಕ್ಯೂಬಾ: ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಆಯ್ತು, ಟ್ರಂಪ್ ಕಣ್ಣು ಇನ್ಯಾರ ಮೇಲೆ?
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಮಾತು ಕೇಳದಿದ್ದರೆ ಬೆಲೆ ತೆರಬೇಕು: ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಡೆಲ್ಸಿಗೆ ಟ್ರಂಪ್‌
ಮಾತು ಕೇಳದಿದ್ದರೆ ಬೆಲೆ ತೆರಬೇಕು: ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಡೆಲ್ಸಿಗೆ ಟ್ರಂಪ್‌
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಅಮೆರಿಕದ ವಿರುದ್ಧ ಒಟ್ಟಾಗಬೇಕು: ಕ್ಯೂಬಾ ರಾಯಭಾರಿ
ಅಮೆರಿಕದ ವಿರುದ್ಧ ಒಟ್ಟಾಗಬೇಕು: ಕ್ಯೂಬಾ ರಾಯಭಾರಿ
USAmericaUSADonald TrumpVenezuelaVenezuela crisis

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT