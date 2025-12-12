Flood | ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ತತ್ತರಿಸಿದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್‌

<p><strong>ಮೌಂಟ್ ವೆರ್ನಾನ್/ಅಮೆರಿಕ</strong>: ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ನಲ್ಲಿ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಪ್ರವಾಹ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ಹಲವೆಡೆ ಸೇತುವೆಗಳು, ರಸ್ತೆಗಳು ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿವೆ. ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಮನೆಗಳ ಚಾವಣಿ ಏರಿ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಮಳೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಹ ಹೆಚ್ಚುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದು, ಜನರು ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸುವಂತೆ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳುವಂತೆ’ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಗವರ್ನರ್ ಬಾಬ್ ಫರ್ಗುಸನ್ ‘ಎಕ್ಸ್’ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಪ್ರಮುಖ ಕೃಷಿ ಪ್ರದೇಶವಾದ ಉತ್ತರ ಸಿಯಾಟಲ್ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ತತ್ತರಿಸಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿನ ಸ್ಕಗಿಟ್ ನದಿ ಪಾತ್ರದಿಂದ ಸುಮಾರು 78 ಸಾವಿರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಕಗಿಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ನೋಹೋಮಿಶ್ ನದಿಗಳು ಅಪಾಯದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಮೀರಿ ಹರಿಯುತ್ತಿವೆ.</p>.<p class="bodytext">ಅಮೆರಿಕ–ಕೆನಡಾ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶದ ಸುಮಾಸ್, ನೂಕ್ಸಾಕ್, ಎವರ್ಸನ್ ನಗರಗಳಿಂದ ಜನರನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸುಮಾಸ್ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಸಂಚಾರವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಿಯಾಟಲ್ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಂಕೋವರ್ ನಡುವಿನ ರೈಲು ಸಂಚಾರವನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p class="bodytext">‘ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ಸುಮಾಸ್ ನಗರ ಬಹುತೇಕ ನಾಶವಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹಾ ದುರಂತ ಎದುರಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಮೇಯರ್ ಬ್ರೂಸ್ ಬಾಷ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>