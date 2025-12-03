ಬುಧವಾರ, 3 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ಮಹಿಳೆಯರು ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ದೇಶಗಳು: ಭಾರತಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟನೇ ಸ್ಥಾನ?

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 3 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 12:25 IST
Last Updated : 3 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 12:25 IST
ಅಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನ:‌ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಈ ದೇಶದ ಮಹಿಳೆಯರು ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯ ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ಅಸುರಕ್ಷತೆ ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ 0.279 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದೆ.

ಯೆಮೆನ್: 0.323 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅಸುರಕ್ಷತೆ ಇರುವ 2ನೇ ದೇಶವಾಗಿದೆ.

ಮಧ್ಯ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಗಣರಾಜ್ಯ (Central African Republic): ಮಹಿಳೆಯರ ಅಸುರಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ 3ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. 0.362 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದೆ.

ಸಿರಿಯನ್ ಅರಬ್ ಗಣರಾಜ್ಯ: Syrian Arab Republic 0.364 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಅಸುರಕ್ಷತೆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 4ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.

ಸುಡಾನ್: ಈ ದೇಶವು 0.364 ಅಂಕದೊಂದಿಗೆ 5ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.

ಹೈತಿ (Haiti): 6ನೇ ಸ್ಥಾನ ಹೈಟಿ ದೇಶವಿದೆ. ಇದು ಮಹಿಳೆಯರ ಅಸುರಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ 0.399 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದೆ.

ಕಾಂಗೋ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಗಣರಾಜ್ಯ (Democratic Republic of the Congo): 0.405ರ ಅಂಕದೊಂದಿಗೆ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 7ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.

ಬುರುಂಡಿ: 0.407 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ 8ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.

ದಕ್ಷಿಣ ಸುಡಾನ್: 0.411 ಅಂಕ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 9ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.

ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್: 0.442 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿಶ್ವದ ಮಹಿಳೆಯರ ಅತ್ಯಂತ ಅಸುರಕ್ಷಿತ ದೇಶದಲ್ಲಿ 10ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ.

ಈ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತವು 181 ದೇಶಗಳ ಪೈಕಿ 131ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. 0.607 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದೆ.

