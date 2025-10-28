ಮಂಗಳವಾರ, 28 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ: ಈ ಮೂವರು ದಲಿತರಲ್ಲದಿದ್ದರೆ?

ಯೋಗೇಂದ್ರ ಯಾದವ್
Published : 27 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 23:30 IST
Last Updated : 27 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 23:30 IST
ಸಂವಿಧಾನದ ಬಲದಿಂದ ‘ಜಾತ್ಯತೀತ ಭಾರತ’ ಎಂದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇವೆಯಾದರೂ, ಆ ಆದರ್ಶವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಸಮಾಜ ಮುಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಕಡಿಮೆ. ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಂದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಯವರೆಗೆ, ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ಜಾತಿಯ ಕಬಂಧಬಾಹುಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
Indian Constitutioncaste discriminationDemocracycasteIndian PoliticsDalitsIndian democracyCastism

