ಮಂಗಳವಾರ, 21 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ: ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ, ಯಾವುದು ಸ್ಫೂರ್ತಿ?

ವೇಣುಗೋಪಾಲ್‌ ಟಿ.ಎಸ್‌.
Published : 20 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 23:30 IST
Last Updated : 20 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 23:30 IST
ನಿರಂತರ ಪ್ರಗತಿಯ ಹಿಂದಿರುವ ಕಾರಣಗಳು, ಪ್ರೇರಣೆಗಳು ಯಾವ ಬಗೆಯವು? ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಜ್ಞಾನಗಳ ಸಮನ್ವಯ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರದ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಈ ವರ್ಷ ನೊಬೆಲ್ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದ ಮೂವರು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು.
