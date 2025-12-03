ಬುಧವಾರ, 3 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ: ಫ್ಲಾಷ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕಾಲ!

ಫ್ಲಾಷ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಎನ್ನುವುದು ಸುದ್ದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಲ್ಲ; ಅದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನೂ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕವಾಗಿದೆ.
ಚಂದ್ರಕಾಂತ ವಡ್ಡು
Published : 2 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 23:30 IST
Last Updated : 2 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 23:30 IST
ಫ್ಲಾಷ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಎನ್ನುವುದು ಸುದ್ದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಲ್ಲ; ಅದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನೂ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಚುಟುಕಾಗಿ, ಚುರುಕಾಗಿ ಹಾಗೂ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ತಲಪಿಸಬೇಕೆನ್ನುವ ಹಪಹಪಿ ‘ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿವೇಕ’ವನ್ನು ಜಡಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ.
