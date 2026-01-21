ಬುಧವಾರ, 21 ಜನವರಿ 2026
ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ | ಫುಟ್‌ಬಾಲ್‌: ಆಟವೇ ಕಾಲ್ಚೆಂಡು!

ಗಿರೀಶ ದೊಡ್ಡಮನಿ
Published : 20 ಜನವರಿ 2026, 23:30 IST
Last Updated : 20 ಜನವರಿ 2026, 23:30 IST
ಅಂಗಳದಾಚೆಗಿನ ಎಂಥ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನೂ ನಿಭಾಯಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗಿದೆ. ಫುಟ್‌ಬಾಲ್‌ ಕಥೆ ಬೇರೆಯದೇ. ಭಾರತದ ಫುಟ್‌ಬಾಲ್‌ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಆಟಗಾರರ ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಕಸುವು ತುಂಬುವ ಪೋಷಕರ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದೆ.
