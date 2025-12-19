ಶುಕ್ರವಾರ, 19 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ: ಝೆನ್‌ ಜೀ ಕೋಟ್ಯಧಿಪತಿಗಳು!

ಐಪಿಎಲ್ ಬಿಡ್‌ನಲ್ಲಿ ‘ಅನ್‌ಕ್ಯಾಪ್ಡ್‌’ ತಲೆಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಬೆಲೆ
ಗಿರೀಶ ದೊಡ್ಡಮನಿ
Published : 19 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 0:30 IST
Last Updated : 19 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 0:30 IST
ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಮೂಲಕ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಡ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ತರುಣರಿಗೆ ‘ಐಪಿಎಲ್‌’ ಲಾಟರಿಯಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಒಮ್ಮೆಗೇ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ದೊರಕಿಸಿಕೊಡುವ ಅಂಗಳವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಹಣವಷ್ಟೇ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಸಾಕೆ? ದೇಶದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪರಂಪರೆಯ ಭಾಗವಾಗುವುದು ಬೇಡವೆ?
