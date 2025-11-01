ಶನಿವಾರ, 1 ನವೆಂಬರ್ 2025
ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ: ಕನ್ನಡವಾಗಿರುವುದು ಎಂದರೆ...

ಪ್ರೊ.ಬರಗೂರು ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ
Published : 31 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 23:30 IST
Last Updated : 31 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 23:30 IST
‘ಕನ್ನಡತನ’ ಮತ್ತು ‘ಕನ್ನಡವಾಗಿರುವುದು’ ಪದೇ ಪದೇ ಬಳಕೆಯಾಗುವ ಮಾತುಗಳು. ಏನು ಹೀಗೆಂದರೆ? ಈ ಮಾತುಗಳ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಯಲು ಕನ್ನಡ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ ವಿವೇಕವನ್ನು ಎದುರುಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆ ವಿವೇಕ, ಕನ್ನಡದ ಏಳಿಗೆಯ ಜೊತೆಗೆ ತರತಮಗಳಿಲ್ಲದ ಸಮಾಜವನ್ನು ಹಂಬಲಿಸುವಂತಹದ್ದು.
