ಮಂಗಳವಾರ, 11 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homeop ed articles
ADVERTISEMENT

ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ | ಪಿಎಂಶ್ರೀ: ಸ್ವಾಯತ್ತತೆಗೆ ಇತಿಶ್ರೀ!

ವಿ.ಪಿ.ನಿರಂಜನಾರಾಧ್ಯ
Published : 11 ನವೆಂಬರ್ 2025, 19:30 IST
Last Updated : 11 ನವೆಂಬರ್ 2025, 19:30 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಮಾದರಿ ಶಾಲೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದ ಹೆಸರಿನ ‘ಪಿಎಂಶ್ರೀ’ ಯೋಜನೆಯ ಆಳದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ರಾಜಕೀಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಅಡಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಏಕರೂಪೀಕರಣದ ಪ್ರಯೋಗದಂತಿದೆ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆ ಕಸಿಯುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದೆ.
Education

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT