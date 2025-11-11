ರಣಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಟೂರ್ನಿ: ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ಜಮ್ಮು–ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ ಜಯ

<p><strong>ಪಾವೊರಿಮ್ (ಗೋವಾ</strong>): ರಣಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಬಿ ಗುಂಪಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ತಂಡವು ಸಾರಾಂಶ್ ಜೈನ್ ಅವರ ಅಜೇಯ 82 ರನ್ಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ಮಂಗಳವಾರ ಗೋವಾ ತಂಡವನ್ನು 3 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತು.</p>.<p>ಮೊದಲ ಇನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 97 ರನ್ಗಳ ಮುನ್ನಡೆ ಪಡೆದಿದ್ದ ಗೋವಾಕ್ಕೆ ಇದು ಋತುವಿನ ಮೊದಲ ಸೋಲು.</p>.<p><strong>ಸ್ಕೋರುಗಳು: ಗೋವಾ:</strong> 284 ಮತ್ತು 230; <strong>ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ</strong>: 187 ಮತ್ತು 94 ಓವರುಗಳಲ್ಲಿ 7 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 328</p>.<p><strong>ಜಮ್ಮು–ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಜಯ</strong></p>.<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ಸ್ಫೂರ್ತಿಯುತ ಆಟವಾಡಿದ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ತಂಡ 65 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ದೆಹಲಿ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಏಳು ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. ಆರಂಭ ಆಟಗಾರ ಕಮ್ರಾನ್ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಅಜೇಯ 133 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದರು.</p>.<p>ಇದರೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಕಾಲದ ಪ್ರಬಲ ತಂಡ ದೆಹಲಿ ಮುಖಭಂಗ ಅನುಭವಿಸಿತು. 1960ರ ನಂತರ ಜಮ್ಮು– ಕಾಶ್ಮೀರ ವಿರುದ್ಧ 43 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 37ರಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ಜಯಗಳಿಸಿತ್ತು. ಉಳಿದವು ಡ್ರಾ ಆಗಿದ್ದವು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>