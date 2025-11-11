Cricket: ದ್ವಿಸ್ತರ ಟೆಸ್ಟ್‌ ಮಾದರಿ ಜಾರಿ ಸದ್ಯಕ್ಕಿಲ್ಲ

<p><strong>ದುಬೈ</strong>: ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗೊಳಗಾಗಿರುವ ದ್ವಿಸ್ತರದ ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ ಮಾದರಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಜಾರಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿಲ್ಲ. ಇದರ ಬದಲು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಮಿತಿಯು, ಎಲ್ಲ 12 ಪೂರ್ಣಪ್ರಮಾಣದ ಸದಸ್ಯ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಮುಂದಿನ (2027ರ)ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನಲ್ಲಿ (ಡಬ್ಲ್ಯುಟಿಸಿ) ಆಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.</p>.<p>ಪ್ರಸ್ತುತ 9 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಡಬ್ಲ್ಯುಟಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ, ಅಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಐರ್ಲೆಂಡ್ ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿಲ್ಲ. </p>.<p>ದುಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಐಸಿಸಿಯ ಮಾಸಿಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನ ಮಾಜಿ ಬ್ಯಾಟರ್ ರೋಜರ್ ಟೂಸ್ ಅವರು ದ್ವಿಸ್ತರ ಮಾದರಿ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಜನೆ ಮಂಡಿಸಿದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ದೊರೆಯಲಿಲ್ಲ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ದ್ವಿಸ್ತರ ಯೋಚನೆಗೆ ವಿರೋಧ ಸೂಚಿಸಿದವು.</p>.<p>ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಲೀಗ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಐಸಿಸಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>