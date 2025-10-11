ಚರ್ಚೆ | RSS ಬಗ್ಗೆ ದೇವನೂರರ ಲೇಖನ: 'ತೀವ್ರ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು'

<p>‘ಕೂಡಿಸುವುದು ದೈವ; ವಿಭಜಿಸುವುದು ದೆವ್ವ’ ಎನ್ನುವುದು ಭಾರತೀಯ ವಿವೇಕ ಎಂದು ಮಹಾದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡೀಪ್ ನೇಷನ್– ‘ನಾಡ ಜನರ ಹತೋಟಿ ಕೂಟ’ ಎಂದು ದಿನೇಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ತಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ದೇಶದ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಜೆ-ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನೂ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಸಂರಚನೆಯಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರ, ನ್ಯಾಯಾಂಗ, ಮಿಲಿಟರಿ, ಪೊಲೀಸ್ ಎನ್ನದೇ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ತನ್ನ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಹತೋಟಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಲೇ ಇದೆ ಮತ್ತು ನೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುಪಾಲು ಯಶವನ್ನೂ ಕಂಡಿದೆ.</p>.<p>ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಕಾನೂನಿನ ಚೌಕಟ್ಟಿನೊಳಗೆ ಎಂದಿಗೂ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ‘ಶಾಖೆ’ ಎಂಬುದು ಗೋಲ್ವಲ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಕಲಿಸಿದ ಬೀಜಮಂತ್ರ. ಅದರ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಗುರಿಯೇ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಸಮಾಜ, ನಾಗರಿಕ-ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಶಾಖೆಯ ತದ್ರೂಪಗಳನ್ನಾಗಿಸುವುದು. ಈ ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸಫಲವಾದಲ್ಲಿ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ದೆವ್ವದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿರಾಟಪುರುಷ ರೂಪ ತಳೆಯುತ್ತದೆ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೇ ಉಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನೇ ‘ಡೀಪ್ ನೇಷನ್’ ಎಂದು ಕರೆಯುವುದು.</p>.<p>ಈ ‘ಡೀಪ್ ನೇಷನ್’ನಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಲು ಮಹಾದೇವರು ಬಹಳ ಸೌಮ್ಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಜನರನ್ನು ವಿಭಜಿಸುವ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ತದ್ರೂಪದಲ್ಲಲ್ಲ, ಮೂಲಘಟಕದಲ್ಲೇ ಕಿತ್ತು ಇಲ್ಲವಾಗಿಸಲು ತೀವ್ರತರವಾದ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದು ನನ್ನ ಅಭಿಮತ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>