ಸೋಮವಾರ, 8 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homeop ed editorial
ADVERTISEMENT

ಸಂಪಾದಕೀಯ | ‘ಬಿಡಿಎ’ಗೆ ಬೇಕು ಹೆಚ್ಚು ಜವಾಬ್ದಾರಿ; ನಿಯಂತ್ರಣದ ವಿನಾಯಿತಿ ಸಲ್ಲದು

ಂಪಾದಕೀಯ
ಸಂಪಾದಕೀಯ
Published : 8 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 0:54 IST
Last Updated : 8 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 0:54 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
EditorialBDA

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT