ಸೋಮವಾರ, 20 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಸಂಪಾದಕೀಯ: ಸುರಕ್ಷಿತ, ಪರಿಸರಸ್ನೇಹಿ ದೀಪಾವಳಿ ಸದಾಶಯ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೂ ಬರಲಿ

ಪಟಾಕಿಗಳಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಾಗಷ್ಟೇ ‘ಪರಿಸರಸ್ನೇಹಿ ದೀಪಾವಳಿ’ ಸಾಧ್ಯ. ಪಟಾಕಿಗಳ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಆಂದೋಲನ ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಸಂಪಾದಕೀಯ
Published : 19 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 23:30 IST
Last Updated : 19 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 23:30 IST
