ಭಾನುವಾರ, 23 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಸಂಪಾದಕೀಯ: ಅಧಿಕಾರ ಹಸ್ತಾಂತರದ ಗೊಂದಲ– ವರಿಷ್ಠರ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶ ಅನಿವಾರ್ಯ

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗೊಂದಲ ಆಡಳಿತದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ಈ ಗೊಂದಲವನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಹೈಕಮಾಂಡ್‌ ತಕ್ಷಣ ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕು.
ಸಂಪಾದಕೀಯ
Published : 23 ನವೆಂಬರ್ 2025, 23:18 IST
Last Updated : 23 ನವೆಂಬರ್ 2025, 23:18 IST
DK Shivakumar

