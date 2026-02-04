ಮಂಗಳವಾರ, 3 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಸಂಗತ: ಪ್ರವಾಸಿಗರೇ, ಕೃಷಿಕರ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಬನ್ನಿ!

ಆನಂದತೀರ್ಥ ಪ್ಯಾಟಿ
Published : 3 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 19:30 IST
Last Updated : 3 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 19:30 IST
ರೈತರು ಎದುರಿಸುವ ಸವಾಲು, ಸಂಕಷ್ಟಗಳ ಅರಿವು ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ರೈತ ಹಾಗೂ ಸಮುದಾಯದ ಒಡನಾಟಕ್ಕೆ ‘ಕೃಷಿ ಪ್ರವಾಸ’ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ.
AgricultureTourism

