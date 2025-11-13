ಬುಧವಾರ, 12 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಸಂಗತ: ನೂರರ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ‘ಕಿಂದರಿಜೋಗಿ’

ಬಿ.ಆರ್. ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ
Published : 12 ನವೆಂಬರ್ 2025, 23:30 IST
Last Updated : 12 ನವೆಂಬರ್ 2025, 23:30 IST
ಮಕ್ಕಳ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುವೆಂಪು ಅವರ ‘ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಯ ಕಿಂದರಜೋಗಿ’ಗೆ ಮುಂಚೂಣಿ ಸ್ಥಾನ. ಕಿಂದರಜೋಗಿ ಈಗ ನೂರರ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ.
KuvempuKannada literatureliterature

