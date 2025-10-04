ಶುಕ್ರವಾರ, 3 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಸಂಗತ | ಕೀಟನಾಶಕ: ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಯಿಂದ ಕಂಟಕ

ಬೆಳೆಗೆ ನೀರು ಹರಿಸುವಷ್ಟೇ ಸಲೀಸಾಗಿ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನೂ ಸುರಿಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ, ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವವರ ಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತದೆ.
ಡಾ.ಮುರಳೀಧರ ಕಿರಣಕೆರೆ
Published : 3 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 22:30 IST
Last Updated : 3 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 22:30 IST
