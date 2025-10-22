ಮಂಗಳವಾರ, 21 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ಸಂಗತ: ಶಿಸ್ತಿನ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹೃದಯವಂತಿಕೆಯೂ ಅಗತ್ಯ

ಪೊಲೀಸ್‌ ಇಲಾಖೆ ಶಿಸ್ತಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ. ಆ ಶಿಸ್ತು ಮಾನವೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗಬಾರದು. ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ ಗೌರವದಿಂದ ಗೌರವಿಸುವಷ್ಟು ಸೌಜನ್ಯ ಅಗತ್ಯ.
ಡಾ.ಲಕ್ಷ್ಮಣ ವಿ.ಎ.
Published : 21 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 23:30 IST
Last Updated : 21 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 23:30 IST
