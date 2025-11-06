ಗುರುವಾರ, 6 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಸಂಗತ | ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ನಮಗೆ ಯಾಕಾಗಿ ಬೇಕು?

ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಪಕ್ಷ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕಿಂತಲೂ ಭಿನ್ನವಾದುದು. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ಮೂಲಕ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳನ್ನು ಹದ್ದುಬಸ್ತಿನಲ್ಲಿಡಲು ಪ್ರಜ್ಞೆ ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 6 ನವೆಂಬರ್ 2025, 0:09 IST
Last Updated : 6 ನವೆಂಬರ್ 2025, 0:09 IST
