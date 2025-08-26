ಮಂಗಳವಾರ, 26 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homeop ed opinion
ADVERTISEMENT

ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಮಾತಿಗೆ ಸೀಮಿತವೆ?

ಅಲೆಮಾರಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಒಳಮೀಸಲು ಕಲ್ಪಿಸದಿದ್ದರೆ, ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಪ್ರಮಾದವು ಜರುಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಾಗುತ್ತದೆ.
ಡಿ.ಎಸ್.ಚೌಗಲೆ
Published : 25 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 22:36 IST
Last Updated : 25 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 22:36 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
SC ST ACTReservation Bill

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT