75 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ: ಆನೆ ಸಾಕಿ ನೋಡು; ಅರಮನೆ ಕಟ್ಟಿ ನೋಡು

<p><strong>ಆನೆ ಸಾಕಿ ನೋಡು; ಅರಮನೆ ಕಟ್ಟಿ ನೋಡು</strong></p>.<p>ಅಲಂಗಂಜ್, ಆ. 28: 25 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ 5 ಟನ್ ತೂಕದ ಹೆಣ್ಣು ಆನೆ ಯೊಂದರ ಮಾಲಿಕರನ್ನ ಹುಡುಕುವ ಕೆಲಸ ಪೊಲೀಸರ ಪಾಲಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.</p>.<p>ಹತ್ತು ದಿನಗಳ ಕೆಳಗೆ ಗಂಗೆಯ ರಭಸ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿ ಬಂದಳು ಈ ಗಜಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಕಂಡ ಜನ ಈಕೆಯನ್ನು ಗಂಗೆಯ ರೋಷದಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡಿ ಪೊಲೀಸರ ಕೈ ತಲುಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪಾಟ್ನಾದಿಂದ ಕಾಶಿಯವರೆಗಿನ ಸರ್ವ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿಗೂ ಸುದ್ದಿ ತಲುಪಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಹತ್ತು ದಿನ ಈಕೆಯನ್ನು ಸಾಕಿ ಸೋತ ಪೊಲೀಸರು, 'ಯಾರಾದರೂ ನಂದು ಅಂದರೆ ಸಾಕು ವಹಿಸಿ ಕೊಟ್ಟೇವು' ಎಂದು ನುಡಿವ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><strong>ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಕೂಡದು</strong></p>.<p>ಮುಂಬೈ, ಆ. 28: ಚುನಾವಣೆ ಇನ್ನೂ ತಡವಾಗಿ ನಡೆಯಬಹುದೆಂಬ ವರದಿಗೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ ಸೂಚಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧ ಚುನಾವಣಾ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಸ್ಥಾಯೀ ಸಮಿತಿ ಇಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.</p>