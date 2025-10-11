75 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ: ದಸರಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ರೇಷನ್ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ

<h2>ದಸರಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ರೇಷನ್ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ</h2>.<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು, ಅ. 10–</strong> ದಸರಾ ನೋಡಲು ಮೈಸೂರು ನಗರಕ್ಕೆ ಬರುವವರಿಗೆ ರೇಷನ್ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಹೊರಟ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಕಟಣೆ, ಈ ವರ್ಷ ಸಂಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಉತ್ಕಟ ಆಹಾರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಾಗೂ ಎಂದಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೇಷನ್ ಪ್ರಮಾಣ ಒದಗಿಸಲು ಕಷ್ಟವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 12ರಿಂದ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗುವ ದಸರಾಗೆ ಬರುವ ವರಿಗೆ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯ ಒದಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<h2>ಕಾಳಸಂತೆಕೋರರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲು ಶಾಸನ?</h2>.<p><strong>ಮದರಾಸು, ಅ. 10</strong>– ಕೇಂದ್ರ ಶಾಸನದ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ವಿಶೇಷಾಜ್ಞೆಗಳ ಮೂಲಕ ಭಾರಿ ಕಾಳಸಂತೆಕೋರರನ್ನೂ, ಅಕ್ರಮ ದಾಸ್ತಾನುಗಾರರನ್ನೂ ಹಾಗೂ ಅಧಿಕ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲು ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರಯೋಗಿಸಬೇಕೆಂದು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಸಲಹೆ ಮಾಡಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>