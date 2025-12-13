75 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ | ಉಕ್ಕಿನ ಕೈಗಾರಿಕೆ; ವಿಸ್ತರಣೆ ಯೋಜನೆ

<p>ನವದೆಹಲಿ, ಡಿ. 12– ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಉಕ್ಕಿನ ಪ್ರಮುಖ ಉತ್ಪಾದಕರ ವಿಸ್ತರಣೆ ಯೋಜನೆ ಕಾರ್ಯಗತವಾದರೆ ಈಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ನಾಲ್ಕೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವುದು.</p><p>ಕಳೆದ ಶನಿವಾರ ಯೋಜನಾ ಸಮಿತಿಯು ತಯಾರಕರ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೊಡನೆ ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಉಕ್ಕಿನ ಕೈಗಾರಿಕೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದಾಗ ಈ ಅಂಶ ಹೊರಬಿತ್ತು.</p><p><strong>ನೂರು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನೆಲ ಸಮಾಧಿಯಾಗಿದ್ದ ಯೋಗಿ</strong></p><p>ಬರೇಲಿ, ಡಿ. 12– ಬ್ರಹ್ಮಋಷಿ ಶಾಂತಾನಂದ ನರಸಿಂಹ ಯೋಗಿಶ್ವರ ಎಂಬ ಯೋಗಿಯು ನಿನ್ನೆ 100 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನೆಲಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು.</p><p>ಸಮಾಧಿಗೆಂದು ತೆಗೆಯಲಾಗಿದ್ದ ಗುಂಡಿಯೊಳಕ್ಕೆ ಅವರು ಇಳಿದ ಮೇಲೆ ಬಾಯಿಯ ಮುಚ್ಚಿಗೆಯನ್ನು ಸಿಮೆಂಟಿನಿಂದ ಭದ್ರಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>