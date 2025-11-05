75 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ: ಮುಂಬೈ ಬಿಟ್ಟು ಲಂಡನ್ನಿಗೆ ಹೊರಟ ವಿಮಾನ ನಾಪತ್ತೆ

<p><strong>ಮುಂಬೈ ಬಿಟ್ಟು ಲಂಡನ್ನಿಗೆ ಹೊರಟ ವಿಮಾನ ನಾಪತ್ತೆ</strong></p>.<p>ಗ್ರೆನೋಬಲ್, ನ. 4– ನಾಲ್ಕು ಎಂಜಿನ್ಗಳ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಲೇಷನ್ ವಿಮಾನವೊಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಫ್ರಾನ್ಸಿನ ಪರ್ವತಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದೆಯೆಂದು ಊಹಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಈ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ನಲ್ವತ್ತು ಭಾರತೀಯ ನಾವಿಕರೂ, ಎಂಟು ಮಂದಿ ಚಾಲಕ ದಳದವರೂ ಇದ್ದರೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಮುಂಬಯಿಯಿಂದ ಲಂಡನ್ನಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಈ ವಿಮಾನವು ಜಿನೀವಾದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮೂರು ಗಂಟೆ ತಡವಾದರೂ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನವು ಮಾರ್ಸೇಲ್ಸ್ಗೆ ಈಶಾನ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತು ಮೈಲಿ ದೂರದಲ್ಲಿತ್ತೆಂದು ಕಡೆಯ ವರದಿ ಬಂದಿತ್ತು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>