75 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ: ಕಾಶ್ಮೀರ ಜನಮತ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಬೆಂಬಲ

<p><strong>ಸೆ. 1ರಿಂದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ರೇಷನಿಂಗ್ ರದ್ದು</strong></p>.<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು,</strong> ಆಗಸ್ಟ್ 25– ಬರುವ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1ರಿಂದ ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನಾದ್ಯಂತ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ರೇಷನಿಂಗ್ ರದ್ದಾಗುವುದು.</p>.<p>ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮದ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಂತ, ಹೈದರಾಬಾದ್, ತಿರುವಾಂಕೂರು–ಕೊಚ್ಚಿ ಒಕ್ಕೂಟ, ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು ದೆಹಲಿ, ಒರಿಸ್ಸಾ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ, ಬಿಹಾರ, ರಾಜಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಪೆಟ್ರೋಲನ್ನು ಡಿ–ರೇಷನ್ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.</p>.<p><strong>ಕಾಶ್ಮೀರ ಜನಮತ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಬೆಂಬಲ</strong></p>.<p><strong>ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್,</strong> ಆಗಸ್ಟ್ 25– ಕಾಶ್ಮೀರದ ಜನಾಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಾಗುವ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯು ಅನುಸರಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಪತ್ರಿಕೆಯು ಇಂದು ಕಾಶ್ಮೀರ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅಗ್ರಲೇಖನ ಬರೆದಿದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಶೀಘ್ರ ಪರಿಹಾರವು ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಮುಖ್ಯ ಎಂದಿದೆ.</p>