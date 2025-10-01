25 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ: ಬಸ್‌ ಪ್ರಯಾಣ ದರ ಶೇ 10 ಏರಿಕೆ

<p>ಬೆಂಗಳೂರು, ಸೆ. 30– ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಡೀಸೆಲ್ ಮತ್ತಿತರ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಸಿದ ಹಿಂದೆಯೇ ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯು, ಮಂಗಳವಾರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಯಿಂದ (ಅ. 3) ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಶೇ 9ರಿಂದ 10ರಷ್ಟು ಪ್ರಯಾಣ ದರ ಏರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವ ಸಗೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಇಂದು ಸಂಜೆ ತುರ್ತು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಆಟೊರಿಕ್ಷಾ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ಪ್ರಯಾಣ ದರ ಏರಿಕೆ ಕುರಿತು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p><strong>ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಪಡಿತರ ಸಕ್ಕರೆ ಇಲ್ಲ</strong></p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರು, ಸೆ. 30– ಸುಮಾರು ಒಂಬತ್ತು ಲಕ್ಷ ಜನ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆದಾರರನ್ನು ಪಡಿತರ ಸಕ್ಕರೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ ಹೊರಗಿಡಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದು, ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳ ಪಡಿತರದ ಜೊತೆಗೆ, ‘ನೀವು ಒಬ್ಬ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿದಾರರೇ?’ ಎಂಬ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>