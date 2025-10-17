<p>ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್, ಅ. 16– ಚೆಂಡು ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ ತಗುಲಿ ಔಟಾದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಟಗಾರ ನೇಯಿಲ್ ಹಾರ್ವೆಗೆ ಬೇಲ್ಗಳು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾರಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಸ್ಥಾನ ಸೇರಿ ‘ಜೀವದಾನ’ ಮಾಡಿದವು.</p><p>ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು 17 ರನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ, ಡಿಲಾನ್ ಅವರು ಬೌಲ್ ಮಾಡಿದ ಚೆಂಡು ಮಧ್ಯದ ವಿಕೆಟ್ಗೆ ಹೊಡೆಯಿತು. ವಿಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಇಡಲಾಗಿದ್ದ ಎರಡು ಬೇಲ್ಗಳೂ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಹಾರಿ ಮತ್ತೆ ವಿಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಗುಳಿಗಳ ಮೇಲೇ ಬಿದ್ದು ನಿಂತುಬಿಟ್ಟವು!</p><p>ಔಟಾದೆನೆಂದು ಭಾವಿಸಿದ ಹಾರ್ವೆ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ದಾರಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾಗ ಅಂಪೈರ್ಗಳು ಆತನನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಕರೆದು ‘ನೀನು ಔಟಾಗಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>