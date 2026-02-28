75 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ: ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ರೂಪಾಯಿಯ ಸಮ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ, ಫೆ. 27–</strong> ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸರಕಾರ ಸಾರಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ರೂಪಾಯಿಯ ಸಮಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಅಧರಿಸಿ ಭಾರತ–ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಧ್ಯೆ ವಿನಿಮಯ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಲು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಒಪ್ಪಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರ್ಥ ಸಚಿವ ಸಿ.ಡಿ. ದೇಶಮುಖ್ ಅವರು ಈ ಸಂಜೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು.</p>.<p>ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ರೀತ್ಯ 1951ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ 2 ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯ ಗಳನ್ನು (ಬಹುಪಾಲು ಅಕ್ಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗ ಗೋಧಿ) ಪಡೆಯುವ ಸಂಭವವಿದೆ. ಬೆಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ಬರುವ ವರ್ಷ 1 ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಅಕ್ಕಿ, 2 ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಗೋಧಿ ಒದಗಿಸಲು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸಮ್ಮತಿಸಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>