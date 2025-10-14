75 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಜೋಗ್‌ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ

<p>ಬಳ್ಳಾರಿ, ಅ. 13– ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದ ಜೋಗ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಸರಬರಾಜು ಲೈನನ್ನು ಹಾಕುವ ಬಗ್ಗೆ ಬೊಂಬಾಯಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಔಪಚಾರಿಕ ಮನವಿ ಬಂದಲ್ಲಿ ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮೈಸೂರು ಸರ್ಕಾರ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದೆಂಬುದಾಗಿ ಮೈಸೂರಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಾಖಾ ಸಚಿವರಾದ ಕೆ.ಟಿ. ಭಾಷ್ಯಂರವರು ಕರ್ನಾಟಕದ ವರ್ತಕರ ಸಂಘದ ನಿಯೋಗವೊಂದಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರೆಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.</p><p><strong>ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಗಳ ಕಳವು</strong></p><p>ಲಂಡನ್, ಅ. 13– ಬ್ರಿಟನ್ನಿನ ದೊರೆ ವಾಸಿಸುವ ಬಕಿಂಗ್ಹ್ಯಾಂ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಯಭಾರ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳು ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಕಳುವಾಗಿವೆ.</p><p>ಬೀದಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಕಸದ ಡಬ್ಬಿ ಯೊಂದರಲ್ಲಿ ರಾಯಭಾರ ಪತ್ರಗಳ ರವಾನೆ ಮಾಡುವ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳು ಅರಮನೆಯ ಮಾರ್ಷಲ್ಲರ ಕೋಣೆಯಿಂದ ಕಳುವಾದುವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>