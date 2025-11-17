75 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ: ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಿನ ದುರ್ಗಂಧ!

<p><strong>ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಿನ ದುರ್ಗಂಧ!</strong></p><p>ನವದೆಹಲಿ, ನ. 16– ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಭವನದಲ್ಲಿರುವ ಮುಚ್ಚಿದ್ದ ಗವಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಇಂದು ತೆರೆಯಬೇಕಾಯಿತು. ಅಧಿವೇಶನ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಶ್ರೀ ಮಹಾ ವೀರತ್ಯಾಗಿಯವರು ‘ಉಸಿರು ಕಟ್ಟುವ ದುರ್ಗಂಧ’ ಬರುತ್ತಿದೆಯೆಂದು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅನಂತಶಯನಂ<br>ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ಯರಿಗೆ ದೂರು ಹೇಳಿದರು. ಆರೋಗ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ರಾಜಕುಮಾರಿ ಅಮೃತಕೌರರೂ, ಇತರ ಸದಸ್ಯರೂ ಮೂಗುಗಳಿಗೆ ಕರವಸ್ತ್ರ ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಯಿತು.</p><p>ದುರ್ಗಂಧಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯೇಟಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಭವನದ ಹತ್ತಿರ ಕಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅನಂತಶಯನಂ ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>