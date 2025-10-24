75 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ: ಸುಸ್ಥಿರ ಆಮದು ನೀತಿ ಶೀಘ್ರ ಅನ್ವಯ ಅಗತ್ಯ

<h2>ಸುಸ್ಥಿರ ಆಮದು ನೀತಿ ಶೀಘ್ರ ಅನ್ವಯ ಅಗತ್ಯ</h2>.<p><strong>ನವದೆಹಲಿ, ಅ.23–</strong> ಸುಸ್ಥಾಯಿಯಾದ ಆಮದು ನೀತಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಬೇಕಲ್ಲದೆ ಅದನ್ನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ, ದಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆಮದು ಹತೋಟಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿ, ಭಾರತದ ಆಮದು ಹತೋಟಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಇದೇ ತಾನೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿರುವ ತನ್ನ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p>ಆಮದು ಹತೋಟಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಶೋಧಿಸಿ ವರದಿ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಕಳೆದ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನೇಮಿಸಿತ್ತು.</p>.<h2>ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಪಕ್ಷಪಾತ ನೀತಿ ಸರ್ವಥಾ ಸಲ್ಲದು</h2>.<p>ನವದೆಹಲಿ, ಅ.23– ‘ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಭವಿಷ್ಯದ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳು ಯುದ್ಧ ಅಥವಾ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದ ಭವಿಷ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ’ ಎಂದು ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿ ಪಂಡಿತ ನೆಹರೂ, ಇಂದು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ದಿನಾಚರಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ವಿಶ್ವವು ಯುದ್ಧದತ್ತ ಸಾಗದಂತೆ ನಾವು ಶಕ್ತಿಮೀರಿ ಶ್ರಮಿಸಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ’ಎಂದರು.</p>