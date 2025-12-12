75 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ: ಆಹಾರ ಸಚಿವರ ಸಮ್ಮೇಳನ

<p>ಮುಂಬಯಿ, ಡಿ. 11– ಕೇಂದ್ರ ಆಹಾರ ಸಚಿವ ಕೆ.ಎಂ. ಮುನ್ಷಿಯವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಆಹಾರ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ, ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪಡಿತರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ರದ್ದುಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ತೀವ್ರ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಕಂಡುಬಂದವು. </p><p>ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳ ಹಾಗೂ ಚೀಪ್ ಕಮಿಷನರ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಆಹಾರ ನೀತಿಯಿರಬೇಕೆಂದು ಒಪ್ಪಿದರು.</p><p><strong>ಬೆಂಗಳೂರೊಳಗೆ ವಿಮಾನಾಘಾತ</strong></p><p>ಬೆಂಗಳೂರು, ಡಿ. 11– ಈ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8.15 ಗಂಟೆಗೆ ‘ಪ್ರೆಂಟಿಸ್’ ವಿಮಾನವೊಂದು ಸಿವಿಲ್ ಪ್ರದೇಶದ ಕಮಲಾಬಾಯಿ ಸ್ಕೂಲಿನ ಬಳಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ವಿಮಾನಕ್ಕೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲೆ ಡಿಕ್ಕಿಯಾಗಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಭಸ್ಮವಾಯಿತು. ವೈಮಾನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>